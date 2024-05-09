О пострадавших силовиках не сообщается.

По нефтебазе в оккупированном Луганске нанесли удары американскими ракетами ATACMS, также задело место дислокации спецполка "полиции" "ЛНР".

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra. По их данным, в ту ночь украинская армия запустила по нефтебазе две ракеты. Специальный полк "министерства внутренних дел" дислоцировался неподалеку - в 3-м Ракетном переулке. О пострадавших не сообщается.

Осколками повредило три служебных УАЗ "Патриот" и личный автомобиль одного из сотрудников. Также пострадали въездные ворота, фасад и окна здания.

Удары по нефтебазам: последние новости

Напомним, ночью 7 мая в оккупированном Луганске сообщили о мощных взрывах. Вскоре появились видео сильного пожара.

Российские захватчики заявили о "прилете" по нефтебазе. По их словам, пострадали пять сотрудников нефтебазы, также были повреждены линии электропередачи и газопровод.

Позже Astra писала о двоих пострадавших: военнослужащий получил осколочное ранение грудной клетки и перелом бедра, а работник предприятия "Машстройиндустрия", которое находится неподалеку, осколочное ранение полового члена.

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