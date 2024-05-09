Он рассказал ребенку об угрозе ядерной войны.

Североатлантический Альянс не хочет отправлять свои войска в Украину, потому что считает, что это может привести к ядерной войне.

Об этом сказал премьер-министра страны Дональд Туск в разговоре с 10-летней девочкой. Ребенок спросил у него, нельзя ли отправить в Украину войска ООН, как поступили во время войны в Югославии, пишет Onet.

"Это сложная история, и я не хочу вас пугать, но именно войска ООН в Югославии не выдержали испытания, и солдаты были немыми свидетелями преступлений против жителей Сребреницы. Так что это не самый лучший пример", - ответил он. Видео дня

Тогда школьница спросила польского премьера о помощи Украине со стороны НАТО. Туск сказал, что Альянс уже оказывает стране большую поддержку. "НАТО не хочет напрямую вмешиваться, посылать войска, потому что все в мире боятся, что может начаться ядерная война. Все задаются вопросом: можно ли вступить в прямую войну с Россией, не слишком ли это большой риск", - добавил он.

НАТО не собирается отправлять войска в Украину

Вопрос отправки западных сил в Украину начали обсуждать после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что этого не следует исключать.

Большая часть стран выступила категорически против, при этом некоторые выразили готовность отправить только военных инструкторов.

Недавно Макрон сказал, что Парижу пришлось бы рассмотреть вопрос отправки военного контингента, если бы войска РФ прорвали фронт и Украина попросила о помощи.

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