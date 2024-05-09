Группа людей пришла послушать его.

На пограничной стороне Нарвского замка снова появился плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин - военный преступник").

Как сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR, Министерство культуры приняло решение установить там плакат на один день. Таким образом они хотят напомнить россиянам о преступлениях России в Украине.

Вчера на этой стене вывесили флаги Европейского союза, Эстонии и Украины. Также должен был появиться большой плакат со словами "Европа начинается с нас". Как известно, сегодня в Ивангороде, расположенном на правом берегу Нарвы, россияне устроили концерт в честь Дня победы.

9 мая в России: что известно

Как известно, сегодня на Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 9 мая. Российское Министерство обороны заявило, что в нем принимали участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

По данным Telegram-канала Можем объяснить, на параде было в три раза меньше техники и в пять раз меньше авиации, чем в 2021 году. Россияне показали только один танк - старый Т-34.

На мероприятии присутствовали лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, а также Александр Лукашенко.

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