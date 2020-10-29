Усик и Чисора обнялись на дуэли взглядов перед боем (видео)

В Лондоне прошла финальная пресс-конференция перед боем между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

После выхода на сцену боксеры поприветствовали друг друга, обнявшись.

"Никакой войны не будет. Это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый и красивый бокс", - сказал Усик.

"Александр - прекрасный боец, я его поклонник. Но это большой бой для меня, так что ты не пройдешь. Спрятаться будет негде", - отметил Чисора.

Дуэль взглядов боксеры провели с улыбками на лицах и разговорами. В какой-то момент Усик даже рассмеялся.

Видео - YouTube-канал Matchroom Boxing.

Усик - Чисора: перед боем

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Автор: Антон Дударь