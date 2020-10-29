В Лондоне прошла финальная пресс-конференция перед боем между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.
После выхода на сцену боксеры поприветствовали друг друга, обнявшись.
"Никакой войны не будет. Это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый и красивый бокс", - сказал Усик.
"Александр - прекрасный боец, я его поклонник. Но это большой бой для меня, так что ты не пройдешь. Спрятаться будет негде", - отметил Чисора.
Дуэль взглядов боксеры провели с улыбками на лицах и разговорами. В какой-то момент Усик даже рассмеялся.
Видео - YouTube-канал Matchroom Boxing.
Усик - Чисора: перед боем
- Бой Усик - Чисора запланирован на 31 октября. Изначально поединок должен был состояться в мае, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен.
- Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец одержал победы. У Чисоры - 32 победы и 9 поражений.
- Во время одной из тренировок Усик обратился к Чисоре, заявив: "Я иду за тобой". Позже британец ответил украинцу.
- Также Усик показал, как готовится к бою против Чисоры.
- Перед боем Усик сдал тест на коронавирус.
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