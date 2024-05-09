Так Киев хочет покончить с зависимостью от нестабильной поддержки западных партнеров.

Украина построила засекреченную сеть подземных заводов для производства оружия. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Источники издания утверждают, что украинские заводы продолжают производить боеприпасы и бронетехнику, но сейчас их переместили под землю из-за масштабных разрушений в первые дни войны. Некоторые заводы находятся полностью под землей, другие просто закамуфлированы: скрыты "огромными декорациями".

Отмечается, что такую сеть выстроил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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Источник издания сообщил, что вопросы секретности очень волнуют Киев, поскольку среди работников этих заводов уже нашлись симпатики России.

Отмечается, что заводы производят боеприпасы, беспилотники, бронетранспортеры "Козак", ракеты "Нептун" и противотанковые ракеты "Стугна". Также источник в украинском ОПК сообщил, что объемы производства выросли втрое с момента запуска в 2023 году.

Как утверждает издание, украинское правительство надеется, что секретная сеть подземных заводов позволит покончить с зависимостью от поставок западных вооружений. А в перспективе эта сеть даст Украине возможность стать центром производства оружия для нужд уже самого Запада.

Производство оружия в Украине

Как писал УНИАН, Украина догнала РФ в производстве дронов-камикадзе типа "Шахед". Для разработки новых видов вооружений привлечено очень много частных предприятий-разработчиков и ученых.

Также мы рассказывали, что "Укроборонпром" увеличил вдвое объемы производства военной техники за прошлый год. По одним направлениям - в десятки раз, по другим - меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и ВСУ.

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