Он отметил, что потеря Часового Яра была бы очень болезненной для Украины.

Российские оккупационные войска уже несколько недель пытаются проникнуть в Часов Яр Донецкой области. В частности, захватчики "давили" на микрорайон "Канал".

Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, украинские военные сейчас используют канал "Северский Донец – Донбасс" как противотанковый ров. Рядом с ним расположено шоссе.

По словам Свитана, эти два линейных ориентира украинские военные используют как рубежи обороны. Россияне пытались пройти их в некоторых точках.

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Он отметил, что потеря Часового Яра была бы очень болезненной для Украины. В этом случае у россиян будут открыты минимум два направления – на Славянск и Константиновку.

"Нам придется отходить на линию обороны в район Славянска, Краматорска, Дружковки. Но у нас есть возможность удержать Часов Яр: нужно достаточное количество боеприпасов и дополнительный личный состав, которого катастрофически не хватает", – подчеркнул Свитан.

Война в Украине: последние новости

Российские войска вошли в село Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР. Как сообщил аналитик издания Bild Юлиан Репке, южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии.

Украинские военные могут остановить продвижение российских оккупантов на востоке и перехватить инициативу. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого требуется увеличение поставок оружия западными партнерами.

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