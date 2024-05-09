Алексей Кучеренко отметил, что повышение может быть существенным.

Украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривень.

"Правительство готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения. Я думаю, что это может произойти 1 июня. Я знаю, что обговаривается цена в диапазоне 3,5-4 грн/ кВ-ч, то есть приблизительно в 1,5 раза – вот такая реальная картина, которая, к сожалению, в этой ситуации будет приниматься правительством", - заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

При этом он отметил, что еще будут проводиться дискуссии относительно этого вопроса.

"Будем общаться с правительством, чтобы они показали расчеты и жизнь как-то будет сама балансировать ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", - подытожил политик.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

Укрэнергт сообщило, что 9 мая с 18:00 до 24:00, из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины после российских атак, возможны аварийные отключения, которые коснутся бытовых потребителей.

Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что для экономии электроэнергии в Киеве снизят яркость уличных фонарей из-за дефицита в энергосистеме.

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