Речь идет о принятии закона о наказании за нарушение воинского учета.

В Украине может быть запущена процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество.

Об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук по поводу принятия закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения.

Он отметил, что штрафы за нарушение военного учета были в законодательстве и раньше, но сейчас принятым законом они существенно повышены. В частности, за нарушение правил ведения воинского учета штрафы подняты "до вилки от 17 тысяч до 20 500 для физических лиц, а для юридических лиц штрафы достигают чуть ли не 60 тысяч".

Осадчук отметил, что не видит как это решение парламента может улучшить работу ТЦК и изменить качественно ситуацию с призывом. Он выразил убеждение, что это решение будет быстро подписано председателем Верховной Рады Украины и президентом Украины.

"Можно рассчитывать, что где-то до конца мая этот закон вступит в силу", - сказал он.

При этом добавил, что спрашивал представителей Минобороны, что будет через несколько месяцев после начала применения этого закона, но ответа не получил. По его словам, есть риски с введением в действие этого закона, потому что возникают вопросы, которые не имеют на сегодня четких ответов, в частности, относительно работы электронного приложения для обновления своих данных.

"На самом деле алгоритм работы ТЦК не является отработанным и совершенным. И при этом работники ТЦК через пару недель получат возможность выписывать штрафы. А там одна из важнейших новаций, которая меня тоже немного удивляет, что эти штрафы можно будет выписывать заочно", - отметил нардеп.

При этом добавил, что ТЦК, вероятно, максимально мощно займутся этой работой.

"Я не исключаю, что через несколько месяцев это закончится тем, что исполнительные службы судов будут завалены огромным количеством производств", - отметил Осадчук.

Он добавил, что здесь будет работать такое же правило, как и в отношении к уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения, когда за проезд по одной дороге с превышением скорости может быть выписано несколько штрафов, потому что это было зафиксировано несколькими камерами на разных отрезках трассы. По его словам, если первый раз человек за нарушение правил воинского учета получит штраф в 17 тысяч гривен, то потом ему могут выписывать снова штраф уже на сумму 25 500 гривен.

"Что это даст? Это большие деньги для Киева, для меня, а для каких-то провинциальных городов и сел это очень большие деньги. То есть, скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество. То есть фактически таким образом Минобороны и Кабмин возвращаются к той идее, которая была в декабре 2023 года в законопроекте о мобилизации, где предусматривалась блокировка счетов и они были отклонены ВР, потому что это было не конституционно. Но сейчас эта схема будет запущена через, в принципе, абсолютно законную процедуру - через административное судопроизводство",- подчеркнул нардеп Осадчук.

Мобилизация в Украине - последние новости

9 мая Верховная Рада проголосовала за принятие закона номер 10379, согласно которому увеличиваются штрафы за нарушение, в частности, правил воинского учета. За законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации проголосовало 256 народных депутатов.

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