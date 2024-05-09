Лента появится в прокате в 2026 году.

Кинокомпания Warner Bros., которая занимается переработкой франшизы, анонсировала новый фильм "Властелин колец". Ожидается, что лента появится на экранах в 2026 году. Это будет первая картина, главным персонажем которой станет Голлум.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что над новой частью будут работать режиссер трилогии Питер Джексон и сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Они спродюсируют фильм.

Как пишет издание Variety, первоначальным названием картины является "Властелин колец: Охота на Голлума". Главную роль сыграет Энди Серкис. Сейчас к фильму пишут сценарий.

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Сценаристы занимаются поиском сюжетных линий, которые ранее не упоминались в трилогии. Исполнительным продюсером фильма выступит Кен Каминс вместе с Джонатаном Кавендишем.

О чем трилогия "Властелин колец"

Трилогия фильмов "Властелин колец" является экранизацией эпического фэнтези Джона Толкина. В мире средневекового фэнтези живут люди, эльфы, гоблины, гномы и другие создания. Основной сюжет вращается вокруг нескольких персонажей, в частности хоббитов Фродо Бегинса и его товарищей, которые отправляются в опасную миссию уничтожения Кольца Власти, способного подчинить весь мир злой силе.

К слову, трилогия "Властелин колец" стала одной из самых кассовых картин в мировом прокате. Фильмы собрали более 3 миллиардов долларов во время показов на экранах. Ленты были номинированы на 30 премий "Оскар" и получили 17 наград. В частности, фильм "Властелин колец: Возвращение короля" стал лучшей картиной 2003 года.

Напомним, ранее фанаты безжалостно разнесли первые два эпизода приквела "Властелина колец".

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