Жительница Италии дала 17 советов по поводу итальянского образа жизни.

Италия вполне заслуженно является одним из самых популярных туристических направлений мира. Тем не менее, отправляясь в эту страну впервые, иностранным путешественникам следует учесть некоторые особенности менталитета итальянцев, чтобы избежать неприятных ситуаций, способных испортить им отдых.

Консультант по итальянскому языку и культуре на платформе изучения языков Promova Лаура Бруззанити составила список того, что иностранцам следует знать об Италии, прежде чем окунуться в местную жизнь, пишет Daily Mail.

1. Не каждый итальянец говорит по-английски. "Итальянцы начинают изучать английский язык в детском саду и продолжают в средней и старшей школе. Тем не менее, как и в любой стране, не все местные жители хорошо говорят по-английски. Итак, если вы хотя бы немного не говорите по-итальянски, вам может быть трудно объясниться. Перед поездкой будет хорошей идеей выучить немного итальянского языка. Начните с азов, чтобы вы могли быть автономными в повседневной жизни", – советует Лаура.

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2. Вы можете работать с комфортом. По ее словам, в Италии доступны множество коворкингов, где можно арендовать рабочий стол по цене от 25 евро в день. Если арендовать на неделю или месяц, то будет еще дешевле.

3. Безналичный расчет доступен не везде. "Да, в Италии все еще можно найти небольшие магазины, которые не принимают платежи картами. Или вам скажут, что "устройство сегодня не работает". Всегда имейте при себе немного наличных, на всякий случай", – предупреждает эксперт.

4. Почти везде можно найти потрясающую итальянскую кухню. По словам Лауры, итальянцы очень гордятся своими кулинарными традициями и всегда готовы делиться ими. "Хозяева могут быть весьма настойчивы, предлагая еду своим гостям. Эта настойчивость коренится в желании дать гостям почувствовать себя желанными. Если вы откажетесь от блюда, не удивляйтесь, если хозяин предложит его снова или попробовать хотя бы немного. Такая настойчивость является частью итальянского обеденного этикета", – говорит она.

5. 30-летние мужчины часто живут с родителями. "Найти работу в Италии непросто. Зарплаты низкие, а арендная плата в больших городах высокая. Так что да, вы можете найти людей в возрасте от двадцати до тридцати лет, которые все еще живут со своими родителями. Иногда это единственный вариант", – поясняет эксперт.

6. Вас будут постоянно целовать в щеки. "Рукопожатие и два поцелуя в щеку – это обычное приветствие в Италии. Иногда, даже при первой встрече, люди целуют тебя в щеки. На самом деле, это не настоящий поцелуй, а движение щека к щеке, при этом губы не касаются щеки", – рассказывает Лаура.

7. Время для аперетива. "В Италии вечер с друзьями часто начинается с "аперитива", обычно между 18:00 и 21:00. Это вечеринка перед ужином, когда друзья встречаются в барах или кафе, чтобы насладиться напитками и легкими закусками. В меню аперитива часто входят такие закуски, как брускетта, оливки, сыр и колбасные изделия, такие как прошутто, в сопровождении шпритца или просекко", – говорит она.

8. Итальянцы могут быть шумными, но это не значит, что они ругаются. "Южане, начиная с Рима, могут быть довольно громкими. И, конечно же, во время разговора они много двигают руками. Если вы не говорите по-итальянски, разговор между двумя римлянами может показаться спором из-за громких тонов и неистовых жестов. Не волнуйтесь – в 99% случаев это обычный разговор между друзьями", – рассказывает эксперт.

9. Не нужно покупать питьевую воду. По словам Лауры в Италии можно носить с собой многоразовую бутылку для воды, потому что ее можно будет наполнить практически везде. "В большинстве мест по всей стране на улицах есть общественные фонтаны, откуда жители регулярно получают питьевую воду. Рим наиболее известен этим. Благодаря древней системе акведуков в городе имеется более 2500 фонтанов. Вы можете спокойно пить воду из них всех. Есть даже специальные мобильные приложения, которые покажут вам, где находится ближайший насоне (питьевой фонтанчик)", – поясняет она.

10. Невозможно снять квартиру без трудового договора. "Если вы подумываете снять квартиру на несколько месяцев, вам понадобится трудовой договор. Если вы фрилансер и у вас нет контракта, аренда может быть затруднена. Вы можете найти арендодателей, готовых закрыть глаза, если вы заплатите "неро" ("в темную") и согласитесь арендовать без обычного договора аренды. Но это незаконные ситуации, которые не гарантируют вашей защиты", – предупреждает эксперт.

11. Общественный транспорт часто задерживается. В больших городах Италии движение интенсивное, особенно рано утром и около 19:00, потому общественный транспорт не всегда придерживается расписания, поясняет Лаура.

12. Чаевые в ресторанах не обязательны. "В счете ресторана в Италии вы можете найти запись "coperto" – это плата за обслуживание стола, добавляемая к стоимости еды и напитков. Он покрывает расходы на хлеб, сервировку стола и общее обслуживание. Тем не менее, это не значит, что чаевые не приветствуются и коперто их заменяет", – говорит эксперт.

13. Непонятное время встреч. "Да, время встреч в Италии может быть очень расплывчатым. Итальянцы (на юге) довольно расслаблены, когда дело касается расписания. Опоздание на встречу на 10-15 минут – это нормально", – рассказывает она.

14. Машины не останавливаются на пешеходных переходах. "Есть ли пешеходные переходы в Риме и Неаполе? Конечно. Имеют ли они то же значение, что и в других городах Италии и мира? Конечно. Останавливаются ли водители на пешеходных переходах, чтобы пропустить пешеходов? Нет. Если вы будете стоять там и ждать, пока машины остановятся, возможно, вам придется ждать долго. Немного инициативы и большая осторожность в конечном итоге приведут вас на другую сторону дороги", – предупреждает Лаура.

15. Мороженое круглый год. Эксперт утверждает, что итальянское джелато полезнее обычного мороженого: "Джелатерии готовят его ежедневно из свежих, полностью натуральных ингредиентов, и оно содержит на 70% меньше жира – и, следовательно, гораздо меньше калорий – чем мороженое фабричного производства".

16. Никакого раннего ужина. "Завести друзей в Италии легко, и люди, как правило, довольно дружелюбны. Если вас пригласили на ужин, постарайтесь не прийти в 18:30. В Северной Италии ужин обычно около 19:30, но в остальной Италии люди садятся ужинать около 20:30. Или даже позже", – предупреждает Лаура.

17. Никакого капучино после еды. "Итальянцам очень смешно видеть, как иностранцы пьют капучино после еды. Капучино – это то, что итальянцы пьют только на завтрак или "меренду" (полдник), когда на улице холодно. Если вы хотите гармонировать с толпой, закажите кофе в конце еды. Попробуйте все сорта кофе, которые только можно купить в Италии: маккиато, скиумато, аль ветро, кон панна. Или даже "корретто" с небольшим количеством граппы", – говорит она.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, когда лучше всего ехать на отдых в Италию, чтобы избежать толп туристов, да еще и неплохо сэкономить.

Также путешественники поделились своими советами, как распознать рестораны-ловушки для туристов в Италии.

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