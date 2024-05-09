Карточка с данными исполнителя появилась в базе розыска МВД России.

Известного российского рэпера Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Федоров, объявили в розыск в России. Исполнителя, который поддержал Украину в войне с РФ, обвиняют в нарушении правил деятельности "иноагентов".

Как пишут российские СМИ, Oxxxymiron внесли в базу розыска Министерства внутренних дел России. Статья, по которой исполнителя хотят наказать, не указана. Однако известно, что рэпера обвиняют в преступлении.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Oxxxymiron в МВД РФ.

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Позже стало известно, что против Мирона Федорова начато уголовное производство по факту нарушения правил деятельности "иноагента".

Проукраинская позиция Oxxxymiron

В начале полномасштабного российского вторжения Oxxxymiron резко осудил кровавую политику Кремля. Рэпер неоднократно высказывал свою позицию относительно войны в Украине.

Как известно, в 2022 году Минюст внес рэпера в список "иностранных агентов" за поддержку Украины в войне с Россией. Исполнитель эмигрировал в Европу. Там он провел несколько благотворительных концертов. Собранные средства в размере 60 тысяч долларов Oxxxymiron передал общественной организации в Польше, которая помогала украинским беженцам.

Уже через год Мирон Федоров получил штраф. Его обвинили в призывах к "сепаратизму" из-за антивоенного трека "Ойда". В песне рэпер назвал российского диктатора Путина "старым гномом". Он также раскритиковал российских певцов, которые поддерживают захватническую войну.

Напомним, ранее в России запретили концерты артистов, которые выступили против войны в Украине. В списке также рэпер Oxxxymiron.

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