Мецола отметила, что во время этой критической фазы войны международная поддержка Украины должна увеличиться.

Европейцам надо сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, закрыв лазейки в режиме санкций против России. Об этом президент Европарламента Роберта Мецола сказала сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

Она подчеркнула, что союзники Украины работают над 14-м пакетом санкций против Путина и его союзников, который предусматривает, что сотни миллионов евро российских активов будут "заморожены в ЕС". По ее словам, нужно больше помощи для Украины, потому что Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от военных действий, поэтому Европа должна быть готова отвечать на угрозы Кремля.

"Во время этой критической фазы войны международная поддержка Украины должна продолжаться и увеличиться. Россия не демонстрирует каких-либо признаков замедления, и мы не можем это демонстрировать. Россия и в дальнейшем будет делать то, что она делает, и Европа должна быть готова отвечать на угрозы Кремля. И мы это сделаем", - подчеркнула Мецола.

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По ее словам, Кремль хочет другое будущее, в котором Украины нет в Европе, где опущен железный занавес, где право за силой. Она отметила, что Россия хочет возвращения к прошлому, где нет демократии, свободы и правды. Мецола подчеркнула, что к такому прошлому мы не можем вернуться никогда.

"Нам нужно сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, закрыв лазейки в нашем режиме санкций", - подчеркнула она и добавила, что нужно предоставлять Украине оборонные системы, которые необходимы, потому что одной "только доблести здесь не достаточно".

"Смелость не может быть нашей единственной стратегией защиты", - подчеркнула Мецола. Она подчеркнула, что никогда ничего нельзя решать об Украине без Украины.

Мецола напомнила, что через месяц будет происходить обновление Европарламента, и она верит, что будет избран "крепкий парламент, который будет решительно поддерживать Украину".

В конце выступления с трибуны Верховной Рады Украины президент Европарламента процитировала на украинском языке слова гимна: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".

Роберта Метсола сегодня в Киеве

Как сообщал УНИАН, президент Европейского парламента Роберта Мецола сегодня приняла участие во втором Международном саммите городов и регионов Украины. Президент Владимир Зеленский во время этого мероприятия отметил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Глава государства сказал, что Украина и другие страны, которые заслуживают быть в Евросоюзе, получили статус кандидатов и начали подготовку к переговорам о членстве.

В этой связи, как отметил президент, в июне должен начаться новый очень важный этап переговоров о вступлении Украины.

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