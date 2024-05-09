Незрелые личности во время обвинений склонны к преувеличениям, узнали журналисты.

Есть разные правила жизни человека, и существуют признаки, по которым можно понять, рядом с вами зрелая или незрелая женщина. Один из таких признаков - фраза "все, я ухожу", которую человек может "бросать" в вашу сторону в разных ситуациях, когда что-то пошло не так, как он этого хотел, и он может добиться своего с помощью такой манипулятивной реплики.

Еще один признак незрелого человека - он во всем обвиняет своего партнера, и не хочет видеть в сложившейся ситуации и своей ответственности, пишет HackSpirit. Третьим признаком является то, что такие люди не могут воспринять здоровую критику и сделать выводы, поэтому постоянно обижаются или защищаются.

Еще некоторые признаки незрелой личности:

утверждают, что "настоящий мужчина должен..." - выставляют ряд требований;

с ними невозможно вести здоровые дискуссии, поскольку они превращаются в соревнование - из-за неуверенности и гордости такие люди не способны признать, что чего-то не знают;

такие люди склонны к преувеличениям во время обвинений - "ты никогда не делаешь того", "ты всегда делаешь то";

эти люди стремятся отомстить, если кто-то задел их эго;

используют "карту любовь", чтобы получить желаемый результат. Например, могут сказать, что, если бы человек любил, то простил бы эмоциональный роман;

вместо того, чтобы объяснить, почему что-то не так, могут саркастически отвечать "я в порядке".

Кроме того, эмоционально незрелая личность всегда злая, она даже может распускать руки.

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Ранее преподаватель Йельского университета, доктор философии Эмма Сеппяля рассказала, какие разрушительные фразы себе не говорят успешные люди. По ее словам, в частности, речь идет о фразе "я недостаточно хорош".

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