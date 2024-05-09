Роберте Мецоли пришлось спешить в укрытие во время визита в Раду.

Президент Европарламента Роберта Мецола прибыла в Верховную Раду Украины, когда как раз была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за возможности обстрелов со стороны России.

В это время народные депутаты и журналисты спустились в укрытие. Мецола вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком провели встречу с украинскими и иностранными журналистами прямо на лестнице укрытия. Мецола выглядела спокойной. К счастью, угроза быстро миновала и прозвучал отбой тревоги.

Сразу после этого Мецола выступила в Верховной Раде Украины, где с трибуны отметила о поддержке Украины. В сессионном зале было много флагов ЕС, депутаты аплодисментами встретили ее выступление.

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Мецола прибыла в Украину

Сегодня президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Украину, где вместе с президентом Украины приняла участие во втором Международном саммите городов и регионов.

Так, Зеленский отметил, что быть сейчас с Украиной - это быть с Европой. Он сказал, что во время тяжелых испытаний, во время войны важно, чтобы Европа не проявляла никакой слабости, и особенно в вопросах, которые укрепляют ее.

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