По словам командира 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павла Федосенко, у границы сосредоточена группировка из 50 тысяч оккупантов.

Россияне готовят нападение на Харьковскую область. Об этом в интервью The Economist сказал командир 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко.

По его словам, РФ нападет на Харьковскую область в середине мая. Сейчас у границы сосредоточена группировка из 50 тысяч оккупантов.

"Один из сценариев - изоляция города путем перерезания главной дороги на Киев. Другим вариантом было бы переместиться примерно на 10 км ближе, поставив восточную окраину города в зону действия артиллерии и создав буферную зону для защиты Белгорода, российского города, который подвергается ударам украинских беспилотников", - говорит военный. Видео дня

Он также отметил, что вероятность того, что россияне оккупируют всю территорию Донецкой области, составляет 70%.

"Все знают, что если мы не будем биться за Константиновку и Дружковку, российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге через несколько недель", - прогнозирует Федосенко.

Он также отметил, что цель боев за Часов Яр не в том, чтобы удержать каждый сантиметр земли, а чтобы не дать России продвинуться и захватить главные города. При этом решающее значение имеет замедление оккупантов на Донбассе.

Война в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Новое продление начнет действовать с 14 мая до 11 августа 2024 года.

Также УНИАН сообщал, что президент Европарламента Роберта Мецола анонсировала план противодействия Кремлю. Она сообщила, что союзники Украины работают над 14-м пакетом санкций против Путина и его союзников, который предусматривает, что сотни миллионов евро российских активов будут "заморожены в ЕС".

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