Сообщается, что на парад выкатили пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс".

Выступая на Красной площади 9 мая, Путин в очередной раз пригрозил Западу ядерным оружием.

"Мы не позволим никому угрожать нам. Наши стратегические силы всегда находятся в боевой готовности", - заявил он, передает Financial Times.

Отмечается, что военный парад в Москве завершали три пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс", которые, как утверждает Россия, могут поразить любую цель по всему миру.

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Вместе с тем в общении со своими командирами Путин несколько преуменьшил значение тактических ядерных учений, которые были анонсированы ранее после ряда заявлений лидеров западных стран об усилении поддержки Украины: "Здесь нет ничего необычного, это плановая работа".

Однако, при этом Путин акцентировал, что все экономическое и социальное развитие России сейчас зависит от успеха вторжения: "Это ключевое звено на данный момент".

Отдельно FT указала на то, что московский военный парад подчеркнул потери российской армии на войне в Украине.

"Единственным танком на параде стал Т-34, советская бронемашина времен Второй мировой войны, традиционно открывающая его. Согласно февральскому отчету Международного института стратегических исследований, Россия потеряла во время войны более 3000 танков, столько же, сколько и до вторжения", - говорится в публикации.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2024 года ориентировочно составляют около 478 тыс 730 человек личного состава.

Сообщалось, что Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1300 российских захватчиков.

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