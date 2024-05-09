Пока россияне останутся на границе Армении с Турцией и с Ираном.

Армения добилась вывода российских военных и пограничников с части своей территории. Об этом договорились на личной встрече в Москве самопровозглашенный президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает армянская редакция "Радио Свобода".

Согласно достигнутому соглашению, российские пограничные войска и военные контрольные пункты будут выведены из районов Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник и Арарат.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, "по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе".

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Отмечается, что российские войска находились в Армении со времен распада СССР. Фактически, это те же советские войска, которые стояли в Армянской ССР, а затем остались подчиненными напрямую Москве.

Российско-армянские отношения: последние новости

Как писал УНИАН, Армения больше не будет участвовать в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - российского аналога НАТО. При этом Армения формально остается в составе организации.

Также мы рассказывали, что Армения пригрозила заблокировать российские телеканалы на своей территории, если Москва проигнорирует требования местных властей. Как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, Ереван рассчитывает "на уважение граждан и государственного порядка Армении" со стороны российских вещателей.

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