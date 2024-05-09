По словам вице-премьера, "условия безопасности не позволяют принять любое другое решение".

Украина и Еврокомиссия договорились, что статус временной защиты для наших граждан в Евросоюзе будет пересматриваться, когда улучшится ситуация с безопасностью. Сейчас условий для этого нет. Об этом в комментарии Укринформ сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, она находится в постоянном диалоге с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел с 24 февраля 2022 года.

"Каждые три месяца оцениваем ситуацию. Мы неоднократно обсуждали с ней вопрос возвращения украинцев, продление решения о временной защите. Я вчера имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, ... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение", - отметила чиновница. Видео дня

Она подчеркнула, что Украина имеет договоренность с Еврокомиссией: как только ситуация с безопасностью изменится, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

"Но сейчас условий для такого решения нет", - резюмировала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что вопросы мобилизации, реестра военнообязанных и статуса временной защиты не связаны между собой.

Защита украинцев в ЕС - последние новости

Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины. Ее могут продлить до марта 2025 г. Это обеспечит стабильность и поддержку для более 4 миллионов человек, которые пользуются защитой во всем Евросоюзе.

Директива о временной защите обеспечивает защиту и доступ украинцев к правам в ЕС, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную помощь, медицинскую и другую помощь. Документ приняли 4 марта 2022 года сроком на 12 месяцев. После этого директиву один раз продлевали на год.

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