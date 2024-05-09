Яйца могут оказаться незаменимым источником полезных веществ, в том числе витаминов и минералов.

Яйца - один из тех продуктов, которые можно есть во время каждого приема пищи. Яичница на завтрак стабилизирует уровень сахара в крови и сохраняет сытость до обеда. Полезный салат, увенчанный нарезанными вареными яйцами, добавит еще немного белка в вашу дневную норму.

Добавьте к яйцам немного овощей, например брокколи или спаржу, чтобы получить вкусную фриттату. Если вы следите за уровнем холестерина, то с количеством яиц нужно быть аккуратнее.

Издание Health digest пишет, что в одном яйце содержится 186 миллиграммов холестерина, а ранее рекомендовали ограничить дневную норму холестерина до 300 миллиграммов в день.

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Ситуация изменилась, согласно отчету Консультативного комитета по диетическим рекомендациям от 2015 года, в котором говорится, что нет достаточных доказательств того, что холестерин, потребляемый с пищей, повышает уровень холестерина в крови.

Тамар Самуэльс, дипломированный диетолог из Culina Health, говорит, что большинство людей могут есть яйца в рамках здорового питания без повышения уровня холестерина, но необходимо учитывать, как вы готовите яйца и что еще находится на тарелке.

Как приготовить полезные для сердца яйца

Американская ассоциация сердца утверждает, что ранее существовавшая связь между высоким содержанием холестерина в продуктах питания и уровнем холестерина в крови могла быть обусловлена тем, что продукты с высоким содержанием холестерина также содержали насыщенные жиры.

Насыщенные жиры - это виновник высокого уровня холестерина, который может привести к образованию бляшек на стенках артерий. Такие продукты, как яйца и моллюски, являются высокохолестериновыми продуктами с низким содержанием насыщенных жиров, но важно с чем вы их сочетаете.

Вместо того, чтобы ограничивать потребление холестерина, Американская ассоциация сердца в 2019 году советует сосредоточиться на таких продуктах, как фрукты, овощи, пророщенное зерно, орехи и постные белки, чтобы увеличить соотношение ненасыщенных и насыщенных жиров. Также говорится, что здоровым людям можно съедать одно яйцо в день.

Вегетарианцы и пожилые люди, у которых нет высокого уровня холестерина, могут есть больше яиц, но в умеренном количестве. Однако людям с определенными заболеваниями следует с осторожностью относиться к продуктам с высоким содержанием холестерина.

"Если у вас есть сердечные заболевания, повышенный риск развития сердечных заболеваний и/или диабета или метаболический синдром, то лучше всего варить, пассировать или готовить яйца на оливковом масле или масле авокадо, чтобы свести к минимуму дополнительное потребление насыщенных жиров из сливочного масла", - объясняет Самуэльс.

Можно ли каждый день есть яйца

По словам Тамар Самуэльс, яйца можно есть каждый день в рамках сбалансированной диеты. При 72 калориях вы получите более 6 граммов белка и всего 1,6 грамма насыщенных жиров.

"Яйца содержат несколько полезных для здоровья витаминов и минералов, включая витамин B12, витамин D, витамин A, витамин E, селен и холин", - говорит она.

Вы можете есть столько яичных белков, сколько захотите, потому что они почти не содержат жира и холестерина, но без желтка вы можете недополучить некоторые питательные вещества. Вы получите только половину белка, содержащегося в яичном белке, и недополучите холин, который поддерживает настроение и память.

"Желток также содержит лютеин и зеаксантин - два антиоксиданта, которые полезны для здоровья глаз", - утверждает Сэмюэлс.

Яйца также содержат такие соединения, как овотрансферрин и овомукоид, которые защищают организм от окислительного стресса, говорится в статье 2019 года в журнале Nutrients. Белковые пептиды в яйцах могут защитить от рака, а лизоцим, содержащийся в яичном белке, лечит воспалительный синдром кишечника. Ферменты в яйцах также могут действовать подобно ингибиторам АПФ, используемым для лечения гипертонии.

Ранее УНИАН писал, что можно ли есть яйца с хлебом на завтрак.

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