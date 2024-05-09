"Кульчиками" в некоторых регионах Украины называют украшения.

В украинском языке слово "кульчики" - это диалектизм, такие региональные слова можно использовать в бытовом общении.

Диалектные слова не следует использовать в научном и деловом стилях языка, рассказал доцент-языковед, заслуженный работник образования Украины и автор учебников Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1". "Вот часто слышу, что региональные слова портят литературный язык, это языковой мусор. Нет, друзья, языковой мусор - это суржик...", - подчеркнул эксперт.

А вот что такое "кульчик", согласно словарю, - так в некоторых регионах нашего государства называют сережку.

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Ранее Александр Авраменко объяснил, как на украинском правильно не по себе. Языковед отмечал, что эта фраза заимствована из русского языка и вместо нее стоит говорить "ніяково".

Кроме того, по словам педагога, еще можно использовать вместо скалькированного выражения украинский глагол - "неяковіти". Учитель также привел примеры: "мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги"; "я зніяковів через різке зауваження".

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