Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением энергетических объектов после массированных вражеских ударов, и для финансирования ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду нужно более 1 млрд долларов.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сказал исполняющий обязанности генерального директора компании "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк.

"Возможно нам придется все же столкнуться с повышением тарифов, потому что сумма очень не маленькая - чтобы подготовиться к ОЗП и его пройти, нам нужно более 1 млрд долларов. На сегодня наших внутренних источников не хватает, нам помогают страны-соседи и доноры", - сказал он.

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По словам Мартынюка, сейчас ведутся определенные обсуждения по привлечению всех возможных источников финансирования, в частности о пересмотре тарифов, что продиктовано сегодняшней реальностью, отметив, что такое решение будет принимать НКРЭКУ на базе расчетов.

Он добавил, что при подготовке к ОЗП (осенне-зимнему периоду) очень важны также факторы безопасности и времени, а именно - наличие противовоздушной обороны для защиты оборудования и времени, чтобы успеть восстановить инфраструктуру для нормального и устойчивого прохождения холодного периода.

Артем Мартынюк призвал граждан и бизнес во всех регионах Украины экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пик - утром с 7 до 10 и вечером с 17 до 23, потому что это очень необходимо для устойчивой работы всей энергосистемы, которая существенно пострадала во время последних обстрелов.

"Речь не идет о приостановке предприятий. Есть просьба перевести свои технологические процессы с пиковых часов - с 20 до 23 часов, на ночные часы, то есть сдвинуть график работы", - пояснил руководитель УРМ.

Он отметил, что Минэнерго и энергетики делают все, чтобы энергосистема Украины оставалась стабильной и экономика двигалась. При этом он обратился к потребителям с просьбой платить за электроэнергию, воду, другие коммунальные услуги и гасить задолженность, если она есть, ведь эти ресурсы сейчас направлены на безопасность государства и нужно, чтобы экономика страны работала.