Это связано с предстоящим визитом Путина в столицу Вьетнама.

Вьетнам отложил встречу с высшим должностным лицом ЕС по вопросам российских санкций в ожидании Путина. Лидер РФ должен приехать с визитом во вьетнамскую столицу Ханой после своей инаугурации, которую "отпраздновала" Россия 7 мая.

Конкретная дата его визита пока неизвестна, однако упомянутая позиция МИД Вьетнама в отношении европейского представителя разозлила Европейский Союз. Это отмечает Reuters:

"Министерство иностранных дел Вьетнама разозлило Европейский Союз, отложив на следующую неделю встречу с высокопоставленным чиновником ЕС по российским санкциям накануне возможного визита в Ханой президента России Владимира Путина". Видео дня

Отмечается, что Вьетнам пытается вести нейтральную внешнюю политику в отношениях с крупными мировыми странами, такими как РФ. Об этом свидетельствует хотя бы то, что страна на международном уровне не осудила нападения России на Украину. Западные страны считают соответствующую риторику слишком близкой к Кремлю, пишет СМИ.

Там напомнили, что на следующей неделе специальный посланник по вопросам имплементации санкций ЕС Дэвид О'Салливан посетит Юго-Восточную Азию. Предполагалось, что чиновник встретится с представителями вьетнамского правительства 13-14 мая, однако теперь О'Салливана просят отложить визит.

Reuters утверждает, что один из дипломатов относительно причин задержки встречи сообщил следующее: "Лидеры слишком заняты, чтобы встретиться с ним".

Трое других дипломатов также подтвердили СМИ факт отсрочки визита. Утверждается, что альтернативной датой для встречи Вьетнам предложил июль. Один из источников сообщил Reuters, что Вьетнам обеспокоен тем, что визит Путина испортят переговоры с посланником ЕС.

Reuters приводит реакцию дипломатической делегации ЕС, которая назвала изменения планов относительно переговоров с О'Салливаном разочарованием.

Править до скончания века - Путина благословила церковь в день инаугурации

Как уже упоминалось, 7 мая диктатор Путин провел пятую за свою политическую карьеру инаугурацию в качестве президента России. В этот день Россия отметилась рядом новых угроз в отношении Украины. В частности, лидер Чечни Кадыров говорил о важности захвата Одессы и Харькова в мае, а глава Русской православной церкви патриарх Кирилл благословил Путина править до скончания века. Особенно примечательно было то, что к Путину Кирилл обратился "ваше высочество", хотя раньше высказывался иначе.

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