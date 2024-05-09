У оккупантов гремит на 9 мая.

Москва запускает салюты на 9 мая, в то время как временно оккупированный Мариуполь горит, по городу летят пожарные машины и скорая.

Обновлено 23:10 Как уточнил Андрющенко, есть еще один удар. Чиновник утверждает, что гремело в Приморском районе или Мариупольском районе.

Относительно прошлого взрыва он написал в соцсетях, что зафиксировано попадание в квадрате проспекта Металлургов (ул. Митрополитская ул. Нильсена). Он заявил:

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"Эпицентр в бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались. На территории кондитерской уже заехала карета скорой помощи".

О вечерней панике сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав многообещающий комментарий:

"Мариуполь. Салют, мразота! Что-то уже горит".

Через пару минут чиновник дописал: "Прилет. Пожарные уже рванули со скорой. С Днем победы".

Москва на 9 мая отличилась трухлявым величием

Сегодня Путин, не изменяя традициям, организовал на Красной площади в Москве военный парад в честь 9 мая, правда, вывел на свое шествие единственный танк. И тот, оказался старым Т-34, как высмеяли сегодня западные СМИ и сеть. К примеру, издание Newsweek назвало путинский парад "приглушенным". В то же время OSINT-аналитик Оливер Александер заявил, что своим скудным по технике парадом Россия продемонстрировала миру собственное истощение. В то же время Москва не постеснялась потратить огромные деньги на "победные" салюты в Москве. Ими в сети хвастались российские пропагандисты.

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