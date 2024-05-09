В iPhone появилась одна из лучших новых функций Android – вот как ее включить

Она позволяет быстро и легко искать информацию о любых объектах, которые попадают на экран.

Компания Google нашла способ предоставить владельцам iPhone возможность, схожую с одной из самых популярных функций ИИ на Android – Circle to Search. Об этом сообщает портал The Verge.

Функция Circle to Search позволяет пользователям переходить к поиску того, что они видят на экране своего смартфона. Для этого достаточно обвести что-либо на экране жестом или коснуться предмета, а ИИ автоматически подскажет, что это.

Внедрение этой фичи на телефонах Apple стало возможным благодаря новому ярлыку для функции Back Tap, которая запускает поиск Google Lens и сканирует все, что находится на вашем экране. В Google говорят, что это "фактически то же самое, что и Circle to Search, только быстрее".

Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала убедитесь, что у вас iPhone 6S или новее с последней версией iOS, после чего:

Установите приложение Google на свой iPhone, если еще этого не сделали, и специальный ярлык для iOS.

В настройках в разделе "Специальные возможности" выберите "Двойное касание" или "Тройное касание". Это активирует выбранное действие при касании задней панели телефона.

Прокрутите вниз до раздела "Быстрые команды" и укажите опцию Search your screenshot "Искать по снимку экрана".

Теперь, когда вы просматриваете информацию на своем телефоне, вы можете просто коснуться задней панели, чтобы быстро и легко искать информацию о любых объектах, которые попадают на экран. Нововведение раскатывается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям.

Как ожидается, ИИ-функции на iPhone станут доступны с выходом iOS 18 в сентябре. Хотя предполагается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипе M2 и все еще с IPS-матрицей. iPad Pro получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

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