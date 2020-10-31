Украинский боксер Александр Усик встретится в ринге с британцем Дереком Чисорой.

31 октября на "Уэмбли" в Лондоне пройдет долгожданный бой украинского боксера Александра Усика против опытного британца Дерека Чисоры.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Начало поединка - ориентировочно в 23.00.

Усик - Чисора: где смотреть бой онлайн

В бою против Чисоры Усику необходимо защитить свой статус претендента на бой за звание чемпиона мира по линии WBO.

Александр Усик

У 33-летнего Александра Усика за плечами 17 поединков на профессиональном ринге и 17 побед (13 - нокаутом). Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и успешно проводил защиту всех своих титулов в бою с Тони Беллью.

Но в прошлом году Усик решил перейти в супертяжелую весовую категорию. В новом весе обстоятельства складываются пока против Усика. Соперник украинца в дебютном бою по разным причинам менялся три раза. Сперва он должен был встретиться с Карлосом Такамом, затем с Тайроном Спонгом и в итоге уже перед боем оппонентом Усика стал Чазз Уизерспун.

Усик не испытал проблем в этом поединке, одержав досрочную победу - после седьмого раунда Уизерспун не вернулся на ринг.

С поединком против Дерека Чисоры все так же не было гладко. Изначально он планировался на март, затем должен был состояться в мае, однако в итоге его пришлось перенести из-за коронавируса.

В случае победы над Чисорой Усик подтвердит статус претендента на бой за титул WBO и далее будет требовать от Энтони Джошуа либо выйти против него в ринг, либо оставить пояс вакантным.

Дерек Чисора

36-летний Дерек Чисора - настоящий ветеран бокса. Британец провел на ринге 41 бой, одержал 32 победы (23 - нокаутом) и потерпел 9 поражений.

На данный момент у Чисоры в активе серия из трех побед подряд - он выиграл по очкам у Сенада Гаши, а затем нокаутировал Артура Шпильку и Дэвида Прайса 26 октября прошлого года.

Чисора проводил поединки против многих известных супертяжей, но всем проиграл. Дважды он уступал Тайсону Фьюри и Диллиану Уайту, по разу - Дэвиду Хэю, Кубрату Пулеву и Виталию Кличко.

Бой против Кличко был для британца единственным в карьере за титул чемпиона мира и ознаменовался его скандальными выходками. Он дал пощечину Виталию Кличко во время дуэли взглядов, а перед боем плюнул в лицо брату Виталия Владимиру.

Промо-ролик к бою

This is going to be pretty 𝗯𝗶𝗴 🍿#UsykChisorapic.twitter.com/gjufVBVSHF — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 26, 2020

Церемония взвешивания

Усик оказался значительно легче Чисоры - на 17 кг. Вес украинца за день до боя составил 98,42 кг, тогда как вес британца - 115,66 кг.

Слова перед боем

Дерек Чисора:

"Я хочу избить его грубо и жестко. Я иду на войну. Я в форме, и вы будете удивлены увиденным на ринге. Либо я его нокаутирую, либо он сдастся, сидя на табурете".

Александр Усик:

"Никакой войны не будет, это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый и красивый бокс. Чисора - сильный парень, который попытается меня победить. Я готов с этим справиться. Вероятно, он в чем-то хорош, но я не знаю, в чем именно. Я не боюсь. Меня оберегает ангел, поэтому мне не страшно. У меня нет никакого страха перед Чисорой. Я просто его побью"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь