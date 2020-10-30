Усик выйдет на ринг 31 октября / фото boxingscene.com
Украинский боксер Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой получил подарок от футболиста "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.
Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас в Instagram.
Ярмоленко презентовал соотечественнику футболку "Вест Хэма" с фамилией Усик и 17-м номером. Боксер получил ее во время пресс-конференции в Лондоне перед своим следующим боем.
Усик - Чисора: перед боем
- Бой Усик - Чисора запланирован на 31 октября.
- Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец одержал победы. У Чисоры - 32 победы и 9 поражений.
- Во время одной из тренировок Усик обратился к Чисоре, заявив: "Я иду за тобой". Позже британец ответил украинцу.
- Также Усик показал, как готовится к бою против Чисоры.
- Перед боем Усик сдал тест на коронавирус.
- Также состоялась дуэль взглядов Усика и Чисоры.
- Усик - Чисора: прогноз букмекеров на бой.
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