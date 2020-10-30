Андрей Ярмоленко поддержал украинского боксера.

Украинский боксер Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой получил подарок от футболиста "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас в Instagram.

Ярмоленко презентовал соотечественнику футболку "Вест Хэма" с фамилией Усик и 17-м номером. Боксер получил ее во время пресс-конференции в Лондоне перед своим следующим боем.

Усик - Чисора: перед боем

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Автор: Данил Слесь