Специалисты ставят на победу Александра Усика.

Эксперты бокса поделились своими прогнозами на бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко в комментарии Tribuna.com назвал фаворита боя:

"Считаю фаворитом боя Усика, в первую очередь за счет его достижений в тяжелом весе. Верю, что в супертяжелом дивизионе он будет также быстр и маневрен. Думаю, он сейчас выходит на свой пик, поэтому должен проходить бойца, у которого есть досрочные поражения. Чисора при том, что проигрывал, является хорошим бойцом и хорошей проверкой для Усика.

После боя Ломаченко я уже не хочу делать прогнозы, так как считал, что Василий раскатает Лопеса в одну калитку. Но надеюсь, в этом бою все будет иначе, а Усик убедительно победит".

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Американский тренер и эксперт бокса Тедди Атлас в своем подкасте выразил мнение, что бой против Чисоры будет хорошим тестом для Усика, передает vringe.com.

"Я бы сказал, что Усик выиграет единогласным решением судей или остановит Чисору в поздних раундах. Чисора - такой парень, который становится старее, пока мы говорим. Четыре боя назад он был в нокауте от Диллиана Уайта, которого не так давно нокаутировал 40-летний Поветкин. Чтобы почувствовать, насколько хорош Усик, скажу следующее - он уже побил Майкла Хантера, как крузер, а Хантер недавно свел вничью поединок против Поветкина.

Чисора - хороший, сильный, агрессивный боец с большим характером. Он будет идти вперёд, но становится старее, старее и старее. Предполагается, что для Усика это будет больший тест, но он с ним справится".

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, которого цитирует Daily Mail, ставит на победу Усика:

"Я являюсь большим поклонником Усика. Он потрясающий боксер. Я отдаю свое предпочтение Усику. Не знаю, будет ли это досрочная победа. Александр - просто отличный боец, и к тому же мы все знаем, какой подбородок у Чисоры. Думаю, Усик выиграет бой".

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла попытался угадать, как именно завершится бой:

"Думаю, Усик выиграет поздним нокаутом или по очкам. Но мы однозначно увидим очень энергичную работу со стороны Чисоры. Я думаю, что Усик будет активно работать ногами, и мы увидим, как тяжеловес будет двигаться подобно средневесу. Но Дерек будет бороться до конца".

Усик - Чисора: перед боем

Вечер бокса пройдет 31 октября в Лондоне на арене "Уэмбли": где смотреть бой Усик - Чисора.

Усик будет защищать статус обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец одержал победы. У Чисоры - 32 победы и 9 поражений.

29 октября состоялась первая за последние дни дуэль взглядов Усика и Чисоры. Боксеры шутили и даже обнялись.

30 октября прошла церемония взвешивания перед боем.

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Автор: Антон Дударь