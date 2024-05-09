За словами Костянтина Криволапа, цей комплекс не може "бачити" БПЛА.

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не способен работать по украинским дронам, поскольку он их не "видит". Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире Киев24, комментируя удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России.

"Поражение НПЗ и нефтебаз - это абсолютно правильный и верный путь, которым будем идти. Россия защитить все эти системы не сможет - у них нет средств, чтобы нормально бороться с дронами", - заявил эксперт.

Он также объяснил концепцию российской ПВО и какие цели она может поражать.

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"Сделали систему С-300/С-400, которая средней и большой дальности. Она будет якобы разбираться с крылатыми и баллистическими ракетами. А комплекс "Панцирь" - с БПЛА и невысотными целями. В "Панцире" есть и маленькие ракеты, и артиллерийское вооружение. Но оказалось, что по небольшим "разведчикам" или по БПЛА, которые перевозят 50 кг взрывчатки в необходимую точку пространства, "Панцирь" не способен работать, он их не "видит". И понятно, что С-300 и С-400 тоже не видят. Поэтому у россиян сейчас вообще нечем (сбивать дроны - УНИАН). Они начали использовать средства РЭБ, но мы научились их преодолевать", - пояснил Криволап.

Кроме того, эксперт отметил, что удары по вражеским НПЗ влияют на отношение западных партнеров.

"Оказалось, что удары по НПЗ бьют не только по Путину, по российские экономике, по поставкам топлива. Это очень существенно влияет на отношение наших партнеров к вопросам поставки нам вооружения, на решение вопроса: можно ли нам бить по территории России. Это имеет очень серьезное влияние", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в российском Башкортостане дрон Службы безопасности Украины поразил очередной НПЗ, на этот раз - "Газпром нефтехим Салават".

Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти. "Это был дрон Службы безопасности, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км", - отметил источник УНИАН.

Известно, что "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Этот НПЗ специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

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