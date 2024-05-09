Она начала делиться своими успехами в соцсетях, что добавило ей мотивации во время похудения.

Несмотря на то, что сеть переполнена диетическими трендами и модными способами похудения, где дают обещания сбросить килограммы очень быстро, эксперты в области здравоохранения заявляют, что лучшим и наиболее устойчивым путем к здоровому телу являются последовательные и здоровые привычки, особенно когда речь идет о диете. Тренер по похудению и блогер Эмбер Клеменс является настоящим доказательством этого, пишет She Finds.

Отмечается, что ее невероятное перевоплощение является свидетельством силы упорного труда и последовательных привычек здорового питания. В частности Клеменс рассказывает о правиле "80-20", которое, по ее словам, позволяет есть то, что вам нравится, сбрасывая лишние килограммы.

Путь Эмбер начался 31 мая 2018 года, когда она пришла в спортзал, однако не знала с чего начать.

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"Я начала есть меньшими порциями", - рассказала она в одном из своих видео в TikTok.

Благодаря ее целеустремленности, настойчивости и преданности, всего за несколько месяцев тело Эмбер сильно изменилось. И уже к концу 2018 года она похудела на 160 фунтов, то есть 72 килограмма.

"Я начала делиться своими результатами в социальных сетях", - отметила Клеменс.

Во время того, как она рассказывала своим читателям о своем пути, то нашла не только поддержку, но и новые силы в себе.

Уже к 1 января 2020 года ее историю опубликовали в журнале Women's Health, где она получила статус вдохновительницы для многих. Однако несмотря на вызовы и моменты сомнений на этом пути, Эмбер решила не останавливаться.

"2021 год был о том, чтобы отпустить свое самое маленькое "я" и найти свое самое сильное "я". Я приобрела мышцы, вес, свободу, уверенность", - отметила Эмбер.

Наиболее впечатляющим аспектом пути Эмбер является ее соблюдение правила "80-20", которым она делится в своем TikTok. Речь идет о том, что 80% пищи, которую вы едите, должно быть полезной для здоровья, а остальные 20% можно посвятить тому, что дает вам удовольствие.

"80% времени я подпитываю свой организм питательными, сбалансированными на макроуровне продуктами. Остальные 20% - просто для того, чтобы получить все, что мне захочется!" - говорит женщина.

По словам Эмбер, ее любимые лакомства это пицца и мороженое. Блогер считает, что чрезмерное ограничение в основном приносит больше вреда, чем пользы.

"Я все еще регулярно ем мороженое. Я все еще регулярно ем пиццу", - подчеркнула она.

Благодаря правилу "80-20" женщина достигла успеха и своих целей, одновременно наслаждаясь любимой едой.

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Ранее специалисты рассказали, что такое диета 80/10/10. Известно, что за последние несколько лет эта концепция привлекла к себе внимание благодаря обещаниям снижения веса, улучшения здоровья и профилактики заболеваний.

"Диета 80/10/10 строится вокруг идеи, что 80% калорий должны поступать из углеводов, преимущественно из сырых фруктов и овощей, 10% - из белков и 10% - из жиров. В этой диете особое внимание уделяется цельным, необработанным продуктам, таким как свежие фрукты, листовая зелень и ограниченное количество орехов и семян", - объяснил главный диетолог и эксперт по питанию в больнице DHEE Шубха Рамеш.

Также ученые рассказали, что успех в похудении напрямую связан с частотой взвешиваний. Такой эксперимент провела Команда исследователей из отделения клинической психологии и психологии здоровья Университета Флориды (США), которая понаблюдала за 74 участниками исследования, которые прошли 3-месячную программу похудения.

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