Тесты для ЗНО уже перевели на языки нацменьшинств

Ученики из нацменьшинств смогут сдавать тесты на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках.

Украинский центр оценивания качества образования завершил перевод тестов внешнего независимого оценивания на языки национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время онлайн-брифинга.

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«Мы завершили перевод тестов на языки национальных меньшинств», - заявил он.

«Я хочу заверить представителей всех национальных громад, их дети, если они учились на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках, получали полное общее среднее образование, все они в аудиториях получат тестовые тетради, переведенные на тот или иной язык национального меньшинства», - сказал Бойко.

Как сообщал ранее УНИАН, до 25 июня – дня проведения первого внешнего независимого оценивания – средства защиты будут доставлены в места проведения тестирования.

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