До 25 июня средства защиты будут доставлены в места проведения ВНО

С 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации.

До 25 июня - дня проведения первого внешнего независимого оценивания - средства защиты будут доставлены в места проведения тестирования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. «С 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов. До 25 июня - дня проведения первого ВНО - средства защиты будут в местах проведения ЕГЭ, ЕВЭ и ЕПВЭ», - говорится в сообщении.

Всего потребности в средствах защиты обеспечены для 1714 пунктов проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого специализированного (по специальности) вступительного экзамена. Планируется передать медицинские маски для участников, инструкторов и медиков, бесконтактные термометры (пирометры), дезинфицирующие средства для рук, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, изоляционные медицинские халаты и защитные щитки для медиков.

В МОН напомнили, чтоперед началом тестирования и экзаменов у участников и привлеченных лиц будут измерять температуру и оценивать наличие респираторных болезней. К ЕГЭ, ЕВЭ, ЕПВЭ будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 градусов, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

В основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, ЕВЭ/ЕПВЭ будут сдавать около 90 тыс. человек. К тестированию и к экзаменам будут привлечены 242650 работников и 11630 медиков.

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