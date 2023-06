Компания VBET Ukraine в рамках своей благотворительной инициативы We Care Fund передала благотворительному фонду Razom for Ukraine средства для закупки 4-х станций очистки воды для жителей населенных пунктов Херсонщины, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Сумма помощи составила 1 млн грн.

Сейчас в Новой Каховке и окружающих населенных пунктах Херсонщины наблюдаются проблемы с обеспечением населения пригодной для потребления водой. Чтобы частично нивелировать эту проблему, закуплены модульные станции обратного осмоса с предварительной фильтрацией воды "Wise Water", которые защищают воду от бактериологического, химического и других типов загрязнений. Станции работают автоматически и бесперебойно. Дополнительно будут приобретены резервуары для хранения очищенной воды и необходимые расходные материалы.

"We Care Fund от VBET Ukraine уже более года помогает партнерам в решении гуманитарных проблем населения. Каждый украинец откликнулся на призыв помочь жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Понимая глобальность проблемы с перебоями питьевой воды, мы сразу профинансировали закупку очистных станций. Миссия We Care Fund помогает как никогда раньше, и мы прилагаем максимум усилий для ее реализации", - комментирует Аркадий Мельник, руководитель проектов We Care Fund.

Видео дня

Очистные станции переданы местным властям для установки и смогут обеспечить очистку 48 000 литров воды ежедневно.

О компании

VBET Ukraine - официальный представитель международного бренда VBET, работающего в Украине с 2020 года. Компания первой получила все три лицензии на проведение азартных игр от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины: на организацию и проведение букмекерской деятельности, на организацию и проведение азартных игр покер в сети интернет, организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет. VBET Ukraine является титульным партнером украинской Премьер-лиги, премиум-спонсором сборной Украины по футболу и еще ряда спортивных клубов и федераций. В 2022 году компания представила социальную инициативу We Care Fund, в рамках которой аккумулировала более 14 млн на реализацию благотворительных проектов.