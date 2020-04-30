Сотне украинских заробитчан удалось вылететь из "Борисполя" в Лондон (видео)

Судьбу рейса решали практически весь день - все это время люди находились в аэропорту.

Более сотни украинских заробитчан накануне вечером сумели вылететь из столичного аэропорта "Борисполь" в Лондон. Всего на борту находились 116 пассажиров.

Как сообщает ТСН, чартер, который должен был отправиться накануне в полдень, не выпустила из аэропорта Госавиаслужба. Причиной перевозчику назвали изменение номера рейса. Те говорят, это обычная формальность. Однако ближе к восьми вечера разрешение самолет таки получил.

В ожидании его люди пробыли почти весь день. Пока решали судьбу рейса они сидели с чемоданами в терминале.

Работники из разных регионов Украины, и из-за карантина, добирались в аэропорт кто как мог - платили знакомым и таксистам. Некоторые потратили на дорогу почти сутки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые изъявят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы - об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.