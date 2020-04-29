Самолет с заробитчанами не выпустили из Украины: более ста пассажиров застряли в "Борисполе" (видео)

Люди приехали в аэропорт "Борисполь" со всей Украины.

Чартер с украинскими заробитчанами, которые направлялись в Лондон, не выпустили из аэропорта "Борисполь".

Рейс авиакомпании МАУ был назначен на 12:40. Однако в последний момент его отменили, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас 116 пассажиров самолета до сих пор ждут пока решится их судьба и смогут ли они полететь на работу. Все говорят, что очень уставшие, ведь люди из разных регионе регионов Украины и в силу карантина добирались кто как. Кого-то привезли родственники, кто-то добирался на такси, некоторые почти сутки потратили только на дорогу.

Из аэропорта Борисполь утром вылетело два рейса в Париж и Ниццу. Третий, в Лондон, получил запрет на выполнение рейса от Госавиаслужбы. Их комментарий пока получить не удалось. Однако они уже назвали свою причину МАУ.

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"От Госавиаслужбы получили объяснение о том, что якобы запрет по той причине, что был изменен номер рейса. То есть, авиакомпания должна получить разрешение от наших структур – все письма были отправлены, подтверждение мы получили на выполнение рейса. А сегодня для нас был сюрприз буквально за пару часов до вылета, что мы получили запрет", - прокомментировал представитель МАУ Николай Быстрый.

Сколько еще времени ждать пассажирам лондонского рейса и состоится ли он вообще, пока неизвестно. Уставшие люди говорят, что не знают, как возвращаться домой, если самолет не полетит, поскольку денег уже не осталось.