Шмыгаль назвал условие европейским странам, которые захотят пригласить украинских заробитчан

Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые изъявят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, говорится в Telegram-канале главы правительства.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - отметил он.

Читайте такжеВ Польше острым нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев

Шмыгаль уточнил, что в настоящее время правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ сегодня вынуждена была отменить рейс PS1118 Киев – Лондон из-за запрета Государственной Авиационной Службы Украины.

Рейс был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочные контракты с работодателем за границей. Рейс был организован по заказу работодателя.