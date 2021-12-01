Специалисты отмечают: в период пандемии коронавируса сотрудничество медучреждений с бизнесом крайне важно.

При поддержке металлургического предприятия "Запорожсталь" продолжается восстановление после пожара здания Запорожской областной инфекционной больницы – опорного инфекционного медучреждения в регионе.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

В медучреждении поблагодарили "Запорожсталь" (входит в группу "Метинвест") за бесперебойные поставки кислорода и ремонтные работы в отделении, пострадавшего от пожара в феврале.

"Мы очень благодарны "Запорожстали", потому что они нас полностью обеспечивают кислородом... На сегодня "Запорожсталь" помогает нам оборудованием – закупили ИВЛ-аппараты. Поэтому, конечно, благодарны за поддержку", - сказала Ирина Кулеш, врио директора Запорожской областной инфекционной больницы.

Читайте такжеВ "Метинвесте" рассказали, сколько компания потратила на борьбу с коронавирусомСпециалисты отмечают: в период пандемии коронавируса сотрудничество медучреждений с бизнесом крайне важно. По словам политического эксперта Дмитрия Левуся, помощь от крупных игроков рынка во многом помогает преодолеть кризисную ситуацию.

На сегодня "Метинвест" - один из крупнейших поставщиков кислорода в больницы. Когда в октябре Украина столкнулась с его дефицитом, компания существенно нарастила отгрузки до медучреждений. Всего за 2021 год предприятия "Метинвеста" бесплатно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного кислорода более сотни больниц в 17 областях страны.

Автор: Григорий Бондарь