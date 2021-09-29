Около 100 таких "активных парков" уже открыто в разных уголках страны. Еще около 600 будут доступны до конца года.

Создание доступной инфраструктуры для занятий спортом позволит улучшить здоровье украинцев и привлечь как можно больше людей к активному образу жизни. Для этого в населенных пунктах страны уже к концу текущего года откроют около 700 современных "активных парков", информирует пресс-служба Офиса президента.

"В рамках программы президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" продолжается реализация проекта "Активные парки - локации здоровой Украины", имеющего целью создание условий для физической активности граждан и популяризации здорового образа жизни среди украинцев. В частности, проект предусматривает создание в украинских городах локаций "активный парк" и "спортивная площадка", - сообщает ОП.

Около 100 таких "активных парков" уже открыто в разных уголках страны. Еще около 600 будут доступны до конца года.

Особенностью новых спортивных площадок является то, что они будут абсолютно бесплатными и рассчитанными на любой уровень физической формы. Все "активные парки" снабдят QR-кодами с программами тренировок, представленными звездами спорта, кино, музыки и даже самим президентом Владимиром Зеленским.

Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе. Предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года.

Как пояснил заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, сейчас Украина занимает 115-е место в мире по продолжительности жизни. Одной из проблем является низкая физическая активность, ведь 73% граждан не имеют доступа к современной и бесплатной спортивной инфраструктуре.

"Программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровье украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшалось качество и продолжительность жизни людей", - отметил Тимошенко.

Напомним, в сентябре на столичном ВДНГ открыли первый в стране урбан-парк, созданный при поддержке президентских программ "Большая стройка" и "Здоровая Украина". Как заявил на открытии Владимир Зеленский, урбан-парки появятся также в большинстве областных центров и крупных городов Украины.

Автор: Григорий Бондарь