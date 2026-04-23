Эксперт объяснила, как открытие дела о банкротстве может помочь погасить долги и спасти бизнес от закрытия.

Признание банкротства касается как бизнеса, так и физических лиц, ведь финансовые трудности могут возникнуть у любого. Впрочем, многие люди даже не знают, где можно получить справку о банкротстве и зачем она вообще нужна.

Помощник юриста в Адвокатском объединении "Максим Боярчуков и партнеры" Ирина Заквацкая рассказала в комментарии УНИАН, чем опасно объявить себя банкротом, кто может получить этот статус и какие правовые последствия он влечет за собой.

Как получить справку о банкротстве – возбуждение дела

Сначала эксперт подчеркнула, что украинское законодательство предусматривает довольно широкий перечень субъектов банкротства. При этом для юридических лиц признание этого статуса обычно предполагает ликвидацию предприятия, тогда как для физических лиц начинается процедура погашения или реструктуризации долгов.

Видео дня

Далее Заквацкая объяснила, в какой именно последовательности происходит процесс.

Прежде всего, по ее словам, открывается производство по делу о банкротстве, которое затем будет рассматривать суд. При этом кульминация процесса может затянуться:

"Признание лица банкротом – это уже финальный этап процедуры, и с момента открытия производства до этого может пройти значительное время".

Также она отметила, что единого исчерпывающего списка документов, необходимых для суда, не существует. Дело в том, что ключевым вопросом в процессе является именно доказывание неплатежеспособности, а это зависит от определенной совокупности обстоятельств и случаев, указанных в Кодексе Украины о процедурах банкротства.

Юрист порекомендовала обратить внимание на две конкретные статьи. Во-первых, нужно собрать доказательства финансовой несостоятельности, предусмотренные в статье 115, а во-вторых – подготовить заявление (об открытии производства) в соответствии с требованиями части 2 статьи 116.

Сколько стоит справка о банкротстве

Затем, по ее словам, нужно будет авансом оплатить вознаграждение управляющему реструктуризацией за три месяца исполнения полномочий. Осуществляется это на депозитный счет хозяйственного суда в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (за каждый месяц).

Отдельно формируется пакет документов, перечень которых определен в части 3 статьи 116 – информация об имуществе, список кредиторов и т. д., – после чего все последующие шаги будут связаны уже непосредственно с условиями судебного разбирательства.

Как получить справку о банкротстве – подробнее о документах

Прежде чем перейти к тому, как действует статус банкрота, стоит прояснить некоторые формальности относительно документов, которые подаются в суд.

Так, по словам Заквацкой, для физических лиц обязательным является заполнение деклараций об имущественном положении – как самого должника, так и членов его семьи – за последние три года. При этом она отметила, что декларации необходимо подавать за каждый год отдельно, а информация в них должна соответствовать действительности:

"Ложные сведения могут быть выявлены в суде и расценены как недобросовестное поведение должника. Это даже может стать основанием для прекращения процедуры".

Более того, как добавила специалист, еще до вынесения постановления необходимо подготовить проект плана реструктуризации долгов (для физических лиц) или плана санации – комплекса мер, направленных на "оздоровление" финансового состояния должника (для юридических лиц).

Сколько действует справка о банкротстве

Она подчеркнула, что план реструктуризации утверждают кредиторы, имеющие денежные требования к должнику, а срок его выполнения не должен превышать 5 лет. Соответственно, если план будет своевременно выполнен, производство может быть закрыто без признания лица банкротом.

Если же условия не выполнены – запускается процедура погашения долгов. В этом случае имущество должника инвентаризируется и продается, а полученные средства направляются кредиторам.

Какой документ подтверждает, что ты банкрот – как его оформить

По словам юриста, информация о делах о банкротстве является открытой и публикуется на портале судебной власти Украины (на странице Кассационного хозяйственного суда в разделе "Обнародование сведений о делах о банкротстве").

Также, если речь идет о юридическом лице или ФЛП, данные должны обязательно быть внесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Где взять справку о банкротстве

Заквацкая отметила, что справку о нахождении лица в процедуре банкротства можно бесплатно и практически мгновенно получить на веб-портале электронных сервисов системы "Банкротство и неплатежеспособность".

Для этого нужно лишь авторизоваться на сайте с помощью электронной цифровой подписи ("Дія.Підпис") и ввести соответствующий запрос по коду ЕГРПОУ для юридических лиц или по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика для физических лиц.

Более того, получить справку, по словам специалиста, может кто угодно – как в отношении себя, так и другого лица, чтобы узнать о его статусе. Благодаря этому ее можно оформить, например, для проверки платежеспособности человека или предприятия перед началом сотрудничества.

В то же время сама справка, как подчеркнула эксперт, не имеет никакой юридической силы:

"Правовые последствия возникают не на основании справки, а из факта открытия производства по делу о банкротстве и стадии, на которой находится это дело".

Соответственно, основным документом, удостоверяющим банкротство, является заверенная нотариально копия соответствующего вида судебного решения (определение или постановление).

Чем опасно объявить себя банкротом – риски и последствия статуса

Эксперт отметила, что, несмотря на возможность списания долгов, признание лица банкротом сопровождается рядом ограничений.

Среди основных – невозможность повторно инициировать процедуру неплатежеспособности в течение 5 лет, если долги не были погашены ранее, а также ограничения в отношении деловой репутации:

"Лицо не может считаться имеющим безупречную деловую репутацию в течение 3 лет после признания его банкротом".

В то же время Заквацкая привела и положительные последствия, которые при определенных условиях могут возникнуть в рамках процедуры.

Главным преимуществом статуса она, конечно, назвала возможность финансового восстановления через планы санации (для бизнеса) и реструктуризации долгов (для физических лиц). Они позволяют урегулировать обязательства без полной ликвидации предприятия или продажи всего имущества должника.

Более того, по ее словам, требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества, будут считаться погашенными (хотя здесь есть определенные исключения, в частности – долги по уплате алиментов и задолженность по единому социальному взносу).

Также в рамках производства все имущественные вопросы консолидируются в одном деле, что упрощает их рассмотрение. То есть суд может отменить предыдущие аресты на имущество, а также прекратить начисление штрафов и процентов по кредитным обязательствам должника.

Важно и то, что реализация имущества происходит под контролем суда, что позволяет сохранить минимально необходимые ресурсы для жизни.

В итоге, понимая, что такое справка о банкротстве и какие последствия влечет за собой этот статус, вы сможете лучше оценить ситуацию и принять взвешенное решение.

справка Ирина Заквацкая Юрист Училась в Виннице в Донецком национальном университете имени В. Стуса. В этом же городе работала в Седьмом апелляционном административном суде. Затем переехала в Киев и работала в Верховном суде - в Кассационном административном суде. Занимает должность помощника юриста в Адвокатском объединении «Максим Боярчуков и партнеры».

Вас также могут заинтересовать новости: