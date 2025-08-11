В этом году в среднем ежедневно открывают по 3 новых дела о банкротстве.

За последние полгода 577 украинцев стали банкротами, что на 33% превышает показатель 2024 года. В среднем в этом году ежедневно открывают по три новых дела о банкротстве.

По данным платформы Опендатабот, в целом больше всего людей стало банкротами в прошлом году - 926 дел. Впрочем, текущий год рискует догнать эти показатели.

Всего за последние пять лет было открыто 2948 дел о банкротстве граждан. Отмечается, что 52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% - женщин, при этом гендерная разница не является критической и сохраняется почти каждый год. Например, в 2021-м доминировали мужчины (57,9%), а вот в 2022 и 2025 годах немного преобладали женщины.

Больше всего дел о банкротстве в 2025 году открыли в Киеве - 128. На втором месте Киевская область с 83 делами, следует Львов, где подано 73 заявления.

Адвокат, арбитражный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих, специалист по вопросам банкротства Денис Лихопек отметил, что имеющийся рост количества дел о банкротстве - это часть устойчивой тенденции, которая длится несколько лет.

"Процедура постепенно становится более прогнозируемой: судебная практика нарабатывается, участники процесса приобретают опыт, а сам механизм работает слаженнее. В то же время и кредиторы - банки и финансовые учреждения - становятся более требовательными к условиям списания или реструктуризации долгов. Следует понимать, что процедура банкротства не является панацеей для легкого и безболезненного "списания долгов". Последствия от признания неплатежеспособности будут отзываться человеку минимум несколько лет", - сказал он.

По словам эксперта, в процедуре все еще остаются пробелы, которые требуют урегулирования. В частности, речь идет о налоговых последствиях после реструктуризации и списания долгов, а также о взаимодействии с исполнительными производствами и другими связанными судебными делами, которые часто остаются за пределами дел о неплатежеспособности.

Банкротство в Украине - последние новости

По данным Опендатабот, по состоянию на октябрь 2024 года в Украине было открыто 651 дело о банкротстве людей, что было большим показателем, чем за весь 2023 год.

Тогда чаще всего просили признать себя неплатежеспособными люди в возрасте от 25 до 45 лет - это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходилось на лиц старше 45 лет.

