Новый закон о выплатах был рассчитан из соображений улучшения контроля за социальной поддержкой населения.

После принятия нового закона семьям пропавших без вести и погибших военнослужащих следует ознакомиться с обновленными правилами денежных выплат. Профессиональный юрист, партнер адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила, кто имеет право на выплаты пропавшим без вести и погибшим военнослужащим, как их оформить и с какой даты действуют новые нормы.

Какие выплаты полагаются семьям пропавших без вести

По словам юриста, новый закон №13646 касается прежде всего того, сколько получает семья погибшего солдата в Украине. Если солдат считался пропавшим без вести, а затем был найден живым, то изменений в выплатах не будет.

В соответствии с установленными правилами, семьи пропавших без вести военнослужащих ежемесячно будут получать 100 тысяч гривен "боевых" выплат, а также денежное довольствие, которое имел военный.

При этом базовый размер денежного обеспечения составляет ориентировочно от 20 тысяч гривен и зависит от должности и звания.

Она уточнила, что если военный до исчезновения не оставил личного распоряжения о выплате всей суммы семье, то семья будет получать половину начисленных средств, а другая часть будет накапливаться на его депозитном счете. Если же такое распоряжение было оформлено, семья будет получать полную сумму.

Где и как получить выплату за пропавшего без вести во время войны

Как отметила эксперт, чтобы получить выплаты пропавшим без вести, родственники могут обратиться непосредственно в воинскую часть, где служил пропавший, или в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Там необходимо подать заявление и приложить паспорт, идентификационный код заявителя, документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о браке), уведомление о пропаже без вести, выписку из Единого реестра досудебных расследований с сведениями о пропаже, а также банковские реквизиты для начисления средств.

По ее словам, в отдельных случаях сотрудники могут требовать дополнительные документы – это зависит от конкретной ситуации.

Сколько платят семьям погибших мобилизованных

На фоне определенных недоразумений относительно того, кому выплачивают 15 миллионов в Украине, Елена Воронкова объясняет, что, как и раньше, на это имеют право семьи погибших военнослужащих.

В то же время выплата осуществляется не сразу: сначала семья получает 1/5 суммы, а остальное – равными частями в течение 40 месяцев.

Как оформить выплаты погибшим на войне в Украине

Чтобы получить выплаты погибшим, родственники должны подать документы в ТЦК, который, в свою очередь, передаст их в Министерство обороны.

Кроме других документов, нужно заполнить заявление установленной формы и приложить все бумаги, подтверждающие родственные связи и факт смерти (свидетельство о смерти или судебное решение), а также банковские реквизиты для перечисления средств.

Закон о выплатах пропавшим без вести – что изменилось

Как пояснила адвокат, изменения в законодательство были внесены прежде всего для урегулирования ситуаций, когда военный сначала был признан пропавшим без вести, а затем – погибшим.

Если раньше семья могла длительное время получать ежемесячные выплаты как по статусу пропавшего без вести, а затем еще и полную единовременную помощь в 15 млн грн после установления смерти, то по новым правилам эти ежемесячные выплаты будут учитываться в пределах общих 15 млн грн и после этого семья получит только разницу до максимальной суммы помощи.

Более того, новый закон о выплатах пропавшим без вести предусматривает, что если военный сначала считался пропавшим без вести, а впоследствии его гибель была подтверждена, для получения полной суммы помощи семье нужно обратиться в ТЦК уже с заявлением на имя Министерства обороны.

Нововведения о выплатах погибшим ВСУ вступили в силу с момента принятия закона №13646 – с 25 февраля. При этом юрист предполагает, что семьи, которые получали выплаты до изменений в законодательстве в связи с исчезновением без вести военного, могут обращаться в суд, чтобы добиться права на получение полной суммы в случае официального подтверждения гибели.

Таким образом, выплаты погибшим военным в Украине претерпели определенные изменения, не отменяя при этом систему социальной помощи.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

