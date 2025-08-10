'Надо изменить подход': юрист объяснил, почему военные массово уходят в СЗЧ

Танасийчук считает, что количество случаев СЗЧ можно снизить.

Большая часть случаев самовольного оставления части (СЗЧ) военнослужащими связана с невозможностью легко перевестись в другие части. Такое мнение высказал юрист Юрий Танасийчук в эфире "Киев24".

"Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 10 мая, могут возобновить службу по упрощенной процедуре через приложение "Армия+". Вернуться на службу можно до 30 августа", - напомнил он.

Танасийчук отметил, что процедура упрощенного возвращения в армию после СЗЧ возникла из-за того, что не работает легкая эффективная система по собственному желанию перевестись из одной воинской части в другую.

"Если изменить подход к вопросу, то можно эффективно уменьшить количество СЗЧ и сохранить мотивированных людей на фронте", - подчеркнул юрист.

Кто из военных может вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре

Напомним, что 30 апреля в Украине продлили срок добровольного возвращения из СЗЧ. В Минобороны рассказали, кто из военных может вернуться на службу после СЗЧ по упрощенной процедуре.

Это касается военных, которые ушли в СЗЧ до 10 мая 2025 года. Они снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.

Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что военнослужащие, которые вернулись из СЗЧ, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства.

