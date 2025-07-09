30 апреля в Украине продлили срок добровольного возвращения из СЗЧ.

Некоторые военные, которые совершили самовольное оставление части (СЗЧ), могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"На данный момент военные, которые ушли в СЗЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года", - поделилась она.

Напомним, что 30 апреля в Украине продлили срок добровольного возвращения из СЗЧ. Во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается. Более того, по возвращении восстанавливают все виды обеспечения, включая денежное.

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Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, военнослужащие, которые вернулись из СЗЧ, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства.

СЗЧ в Украине - важные новости

Ранее пресс-секретарь Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова рассказывала, что в случае СЗЧ более трех суток военным необходимо лично обращаться через приложение "Армия+" к командиру воинской части или начальнику учреждения и получать письменное согласие на дальнейшее прохождение военной службы в данном подразделении. После этого нужно подать в прокуратуру ходатайство о намерении вернуться на службу вместе с письменным согласием от командира воинской части или начальника учреждения.

Начальник штаба 1-ого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Арсен Дмитрик с позывным "Лемко" говорил о том, что самовольное оставление части, как правило, свидетельствует о проблемах именно с командиром, от которого уходят. По его словам, он лично не осуждает тех людей, которые дезертировали, и относится к проблеме "по-философски".

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