'Нормальная жизнь исчезла': как украинцы выживают каждый день без света и тепла в морозы

Отмечается, что больше всего в такой сложной ситуации страдают пенсионеры.

После почти четырех лет полномасштабного вторжения России жители Украины привыкли к какофонии войны. Теперь украинские города регулярно погружаются в темноту из-за перебоев электроснабжения, от которых страдают миллионы людей, в условиях сильных снегопадов и морозов.

Издание abcNews пишет, что Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины каждую зиму в ходе полномасштабного вторжения, но кампания этой зимой оказалась более масштабной, продолжительной и эффективной.

Украинцы в Киеве и других городах рассказали, что эта зима была самой тяжелой за все годы войны. Отключения и перебои с электроэнергией лишают людей горячей воды, повреждают или выводят из строя бытовые приборы, отрезают доступ к интернету и вынуждают запасаться свечами.

В Днепровском районе Киева живет Настя Шерстюк, которая была вынуждена покинуть Мелитополь. Она сказала, что россияне для ударов "используют" самые холодные ночи. По ее словам, отключения электроэнергии приводят к целому ряду дополнительных проблем и даже смертям

"Подрывает ли это моральный дух? Это не ломает нашу волю к сопротивлению, но истощает ее - медленно, систематически и глубоко. Вероятно, именно на это и рассчитывает враг", - сообщила Настя.

Месяцы перебоев с электроснабжением заставили украинцев адаптироваться.

"Конечно, отсутствие света доставляет некоторые неудобства, но это не самое страшное в жизни. Удивительно, когда по расписанию свет должен отключаться, но его не отключают", - сказала 34-летняя Катерина Гайдук из Кривого Рога.

32-летняя Виктория Бондаренко, также из Кривого Рога, сказала, что ее жизнь "сузилась до самых базовых вещей: где зарядить телефон, как согреться, как планировать свой день с учетом отключений электроэнергии. Чувствую, что я постоянно нахожусь в режиме ожидания".

"Самое сложное - это не какой-то конкретный момент, а ощущение, что нормальная жизнь исчезла. Нельзя просто прийти домой, согреться, включить свет и расслабиться. Даже дома ты продолжаешь выживать", - сказала она.

Максим Анищенко, который вместе с семьей вынужденно покинул Мариуполь из-за российской оккупации и переехал в Кривой Рог, сказал, что был "удивлен тому, как научился выживать почти автоматически - тело и разум ищут выход, но эмоционально это все еще очень сложно".

По его словам, напряжение от длительных отключений электроэнергии сказывается на всей его семье.

"Ты живешь в постоянном ожидании. В такие моменты начинаешь ценить даже небольшие периода света и тепла, потому что они уже кажутся роскошью", - отметил он.

Наталья Лукашук из Кривого Рога сообщилп, что "без света любая мелочь требует в разы больше сил. Ты постоянно балансируешь между "я должен" и "я больше не могу"".

Самые уязвимые - пожилые люди. 83-летняя Ирина Михайловна рассказала, что лифты в ее доме в Кривом Роге теперь работают редко, поэтому она почти перестала выходить из дома.

"Когда пропадает мобильная связь, я боюсь, что не смогу связаться с родственниками или вызвать скорую помощь", - объяснила женщина.

Галина Натятуллина, еще одна пенсионерка, которая была вынуждена покинуть свой дом и теперь живет в Кривом Роге, рассказала:

Раньше у меня был дом, где я могла согреться и укрыться, но теперь у меня нет этого чувства. Моя личная жизнь свелась к простому ожиданию, когда день пройдет мирно, без нервов и плохих новостей.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Армия РФ систематически уничтожает украинскую энергосистему, оставляя украинцев без света, воды и тепла посреди зимы в лютые морозы. Так, 29 января российский обстрел привел к обесточиванию украинцев в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

С полуночи 29 января Киев перешел на временные графики отключений электроэнергии после по длительных аварийных отключений.

