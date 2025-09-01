На отпевание прибыли сотни людей.

Во Львове в Соборе святого Юра проходит парастас по убитому народному депутату Андрею Парубию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на панихиду прибыли сотни людей с цветами и венками.

Внутри собора не хватило места для всех желающих, часть людей стоит на улице.

Среди присутствующих - родные Парубия, его друзья и знакомые, мэр Львова Андрей Садовой, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Профессор кафедры украинского фольклористики Львовского национального университета имени И. Франко Святослав Пилипчук, который пришел почтить память память Парубия, в комментарии УНИАН отметил, что его политическая деятельность оказала огромное влияние на судьбу Украины.

"После того, как все узнали о трагическом событии (убийстве Парубия, - УНИАН), в сети распространилась фотография Андрея во время пребывания в "Спадщине" (Организация украинской молодежи, основанная во Львове в 1988 году, - УНИАН), когда он стоит между двумя камнями, а через его спину над пропастью проходят молодые люди, которые учились и приобретали опыт в этой организации. Я думаю, что этот символ моста характеризирует его как человека, как политика. Это символизирует единение теории украинской политики с практикой, потому что именно в период, когда он был председателем Верховной Рады, было принято очень много важных проукраинских законов, которые способствовали тому, что мы были хоть частично готовы к этой войне", - считает Пилипчук.

Убийство Андрея Парубия - детали

30 августа во Львове мужчина, замаскировавшийся под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и проводника Майдана Андрея Парубия.

В ночь с 31 августа на 1 сентября по подозрению в убийстве политика правоохранители задержали в Хмельницкой области 52-летнего львовянина. По их данным, преступление тщательно готовилось в течение нескольких месяцев, вероятно, убийцу инструктировали другие лица.

Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В полиции отмечают, что подозреваемый не имел постоянного места работы, курьером не работал. Правоохранители заявили о наличии обоснованных доказательств, что именно задержанный совершил убийство. Также они не исключают, что к убийству политика могут быть причастны российские спецслужбы.

Кроме того, в Нацполиции и СБУ утверждают, что Парубий не обращался к ним с просьбой о предоставлении ему охраны.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве признался в содеянном и подтвердил контакты с РФ. Сообщается, что россияне вышли на исполнителя, когда тот пытался найти пропавшего без вести сына-военного.

