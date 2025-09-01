Возможный убийца нигде не работал, имел случайные подработки и хотел выехать за пределы Украины.

Убийство народного депутата, экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия готовилось не один месяц, заявил заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

По его словам на брифинге, детали преступления должны оставаться для следствия, чтобы установить все обстоятельства и всех лиц, которые причастны к убийству.

При этом отметил, что на сегодня рассматриваются все возможные версии мотивы. "Сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ со стороны РФ", - Небытов.

На брифинге отмечалось, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не имел постоянного места работы, не курьером службы доставки, перебивался временными подработками. "Он имел определенные обстоятельства, при которых совершил это преступление", - Небытов.

При этом не ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация, что мужчину шантажировали телом убитого сына.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет отметил, что мужчине объявлено о подозрении в совершении убийства. "Сейчас продолжаются следственные действия и они будут продолжаться еще долгое время, потому что очень большой объем работы у нас. Кроме того подготовлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения - мы будем просить содержания под стражей без возможности внесения залога. В ближайшее время это ходатайство будет подано в суд", - подчеркнул он.

Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский отметил, что не могут раскрывать информацию откуда у мужчины навыки обращения с оружием.

Небытов добавил, что правоохранители не исключают тот факт, что лицо намеревалось незаконно выехать за пределы Украины. По его словам, в настоящее время одному лицу объявлено о подозрении. "Мы говорим о том, что пока о сообщниках не известно. Но мы не отвергли ни одной версии. Приоритетным для нас является отработка информации о возможном российском следе", - подчеркнул Небытов.

Он также добавил, что подготовка к убийству продолжалась не один месяц. Поэтому нельзя исключать того, что были лица, которые инструктировали мужчину и пытались способствовать совершению этого убийства.

Ранее УНИАН сообщал, что задержание мужчины произошло в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области. "Преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Кроме того, Нацполиция продемонстрировала несколько кадров с момента задержания. Мужчина пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия и уехал в Хмельницкую область.

