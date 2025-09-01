Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

52-летнему жителю Львова, задержанному по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, сообщили о подозрении.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, подозрение лично подписал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

"Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Оно основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что действия задержанного квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Проводятся обыски по местам его проживания и пребывания.

Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Детали убийства Андрея Парубия

30 августа во Львове убили народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

1 сентября в полиции заявили о задержании подозреваемого в убийстве. По данным правоохранителей, он долгое время готовился и следил за Парубием. В день убийства злоумышленник замаскировался под курьера и выстрелил в политика восемь раз. После совершения преступления переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области.

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, это преступление не является случайным, в нем есть российский след.

Вас также могут заинтересовать новости: