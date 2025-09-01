Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский также поделился несколькими деталями.

Нацполиция показала кадры с задержания подозреваемого мужчины в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский опубликовал фото на своей странице в Facebook и отметил, что подозреваемый пытался скрываться в Хмельницкой области.

Выговский отмечает, что мужчина долгое время готовился, следил за Парубием.

"Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать. 30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области. Но убежать не удалось", - написал глава полиции.

Для его розыска были задействованы полицейские Львовщины и центрального аппарата НПУ.

"Дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след", - пишет Выговский.

Он поблагодарил всех, кто день и ночь работал над раскрытием преступления и задержанием: оперативникам, следователям, криминальным аналитикам, превенции, криминалистам, кинологам, спецназовцам КОРД, коллегам из СБУ и прокуратуры.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня около полуночи министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о задержании вероятного убийцы народного депутата Андрея Парубия.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, который доложил ему о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, По словам главы государства, уже получены первые показания подозреваемого.

Убийство Парубия произошло 30 августа. Во Львове неизвестный, переодетый курьером, застрелил народного депутата прямо на улице. В сети обнародовали видео с моментом убийства Парубия.

Народный депутат Владимир Вятрович в тот же день сказал, что Парубий уже ранее пережил покушение на свою жизнь. Вятрович добавил, что где-то в 2015-2016 годах была попытка убить его гранатой. По его словам, Парубий был в списке на ликвидацию со стороны России еще с 2022 года. Нардеп добавил, что у Парубия определенное время была охрана, но по каким-то причинам ее сняли.

