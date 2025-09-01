Россияне вышли на исполнителя, когда тот пытался найти пропавшего без вести сына-военного.

Подозреваемый в убийстве народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия признался в содеянном во время первых допросов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, подозреваемый рассказал, что в 2023 году узнал от побратимов своего сына, что тот пропал без вести на Бахмутском направлении. После этого подозреваемый начал следить за российскими соцсетями, чтобы найти информацию о судьбе сына. Позже он начал общаться с неустановленными представителями РФ, которые сообщили ему о смерти сына.

По словам подозреваемого, представители РФ в разговоре якобы оправдывали действия России в войне против Украины и, наоборот, обвиняли украинских чиновников в ее развязывании. Сам подозреваемый сообщил россиянам, что проживает во Львове и неоднократно видел Андрея Парубия.

Видео дня

Далее в процессе разговора с представителями РФ, подозреваемый начал подготовку к убийству: получил оружие, приобрел снаряжение - велосипед и шлем, а также по поддельным документам купил авто, на котором следил за политиком. Всю эту информацию подозреваемый рассказал во время первых допросов подозреваемого - сейчас ее проверяет следствие.

Убийство Андрея Парубия: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа во Львове убили народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Уже 1 сентября правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в убийстве.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Проводятся обыски по местам его проживания и пребывания.

