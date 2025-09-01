Также правоохранители рассказали, было ли слежение за политиком.

В Службе безопасности Украины и Нацполиции говорят, что от народного депутата Андрея Парубия не было обращений предоставить ему охрану. В частности об этом на брифинге во Львове сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов, отвечая на вопросы представителей СМИ.

"В Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны", - отметил он.

Присутствовавший на брифинге Вадим Онищенко, руководитель Львовского управления СБУ, добавил:

"В Службу безопасности Украины - тоже самое. Обращений от Парубия не было. От его окружения тоже самое".

Относительно того, было ли слежение за Парубием, руководитель полиции Львовской области Александр Шляховский сказал:

"В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос, изучаем полученные нами уже доказательства. И будем готовы сказать, когда их обработаем и это не повредит следствию".

Убийство Андрея Парубия - что известно

Как сообщал УНИАН, убийство Андрея Парубия произошло утром 30 августа. Во Львове неизвестный, переодетый курьером, застрелил народного депутата на улице. В сети обнародовали видео с моментом убийства Парубия.

Народный депутат Владимир Вятрович в тот же день сказал, что Парубий уже ранее пережил покушение на свою жизнь. Как отметил Вятрович, где-то в 2015-2016 годах была попытка убить его гранатой. По словам нардепа, Парубий был в списке на ликвидацию со стороны России еще с 2022 года. По данным Вятровича, у Парубия некоторое время была охрана, но по каким-то причинам ее сняли.

В то же время народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в телеэфире заявил, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Уже сегодня около полуночи стало известно, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. Сначала об этом информировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что вероятный убийца задержан в Хмельницкой области.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, который доложил ему о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. По словам главы государства, уже получены первые показания подозреваемого.

Впоследствии Нацполиция показала кадры с задержания подозреваемого мужчины в убийстве Парубия. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отметил, что мужчина долгое время готовился, следил за Парубием. Выговский также сказал: "Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след".

