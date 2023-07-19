Вопрос бронирования работников является чрезвычайно актуальным, на днях Правительство внесло коррективы к соответствующему постановлению (№76 от 27.01.2023) и расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, а также установлены четкие сроки рассмотрения обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными. Поэтому напомним, какие этапы необходимо пройти в этой процедуре.

В соответствии с порядком бронирования военнообязанных, утвержденных Правительством, устанавливается четыре группы субъектов, работники которых могут быть забронированы. К ним относятся:

органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

предприятия, учреждения и организации, которые производят товары, выполняют работы и предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других воинских формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Забронировать можно до 50% военнообязанных работников, однако такое количество может превышать 50% в случае наличия обоснованной потребности. Но, например, к предприятиям топливно-энергетического комплекса ограничение по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию, не применяется вообще.

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Для того, чтобы забронировать работника нужно пройти следующие этапы:

Этап 1. Подать список военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время в соответствующий государственный орган, при этом такие списки подаются:

органы государственной власти, другие государственные органы - Генеральному штабу Вооруженных Сил (СБУ, Службе внешней разведки);

органы местного самоуправления - соответствующим местным органам исполнительной власти для дальнейшего согласования с Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, Службой внешней разведки);

предприятия, которым определены мобилизационные задачи (заказы) - в орган власти, который установил мобилизационное задание (заказы);

предприятия, осуществляющие производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, - в Минобороны, в соответствующие центральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство другими военными формированиями или в Минстратегпром;

предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, - в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в соответствующей сфере, или соответствующей областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации, или соответствующей областной, Киевской и Севастопольской городской военной / военно-гражданской администрации (в случае ее образования), на территории юрисдикции которой они расположены.

Список военнообязанных подается в бумажной и / или электронной форме. Вместе со списком военнообязанных прилагаются следующие документы:

обоснование необходимости бронирования сотрудников:

▪️ предприятия, которым установлено мобилизационное задание предоставляют информацию относительно решения об установлении мобилизационного задания и подтверждения соответствия учетных военнообязанных;

▪️ предприятия, которые производят товары, выполняют работы и предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины предоставляют информацию о производстве товаров, выполнении работ и предоставлении услуг и подтверждения соответствия учетных данных военнообязанных;

▪️ предприятия, которые являются критически важными для функционирования экономики, должны указывать дату и номер решения относительно признания предприятия критически важным и подтверждения соответствия учетных данных военнообязанных.

справку о количестве военнообязанных.

Этап 2. Уполномоченный государственный орган, получивший документы от работодателя, должен проверить правильность и полноту заполнения списка военнообязанных к бронированию, приобщения к нему обоснования и соблюдения требований относительно количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Этап 3. Уполномоченный орган государственной власти передает эти списки на согласование в Генеральный штаб ВСУ (СБУ, Службы внешней разведки).

Этап 4. Проходит проверка документов и их согласование.

Этап 5. Генеральный штаб ВСУ (СБУ, Служба внешней разведки) подает согласованные списки военнообязанных к бронированию в Министерство экономики Украины.

Этап 6. Минэкономики также проводит проверку списков и обоснование к ним и принимает решение о бронировании.

Этап7. Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных органам государственной власти, которыми поданы соответствующие списки военнообязанных, а также Генеральному штабу ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки).

Этап 8. Генштаб ВСУ (СБУ, Службы внешней разведки) доводит решение Минэкономики о бронировании до сведения соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Этап 9. Военнообязанного зачисляют на специальный воинский учет.

Этап 10. Военнообязанный знакомится с выдержкой из решения Минэкономики под подпись. Такое извлечение должно быть заверено подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия) и является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Кроме этого законодатель установил четкие сроки для реализации вышеприведенных этапов процедуры бронирования, в частности:

представление списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки) должно быть осуществлено в срок не более пяти рабочих дней;

согласование списков и представление их в Министерство экономики должно быть осуществлено в срок не более десяти рабочих дней;

принятие Минэкономики решение о бронировании военнообязанных принимается в срок не более пяти рабочих дней;

зачисление военнообязанного на специальный воинский учет должно быть проведено в срок не более пяти рабочих дней.

Напоследок, отметим, что срок отсрочки от мобилизации забронированных работников может быть разным. Так, для работников органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления – на весь период проведения мобилизации. А для других категорий забронированных работников - не более чем на 6 месяцев.

Ярина Паш, юрист АО "Мисечко и партнеры"